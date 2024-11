"Endless Love", le trame della settimana dal 28 al 30 novembre

Tufan usa Nihan come esca per intrappolare Emir e accusarlo dell'omicidio di Asu. Nihan, dopo avere evitato che lo scontro tra i due uomini porti a conseguenze irreparabili, soccorre Emir.



Le analisi della scientifica rivelano inequivocabilmente la colpevolezza di Kemal. Così, il commissario si attiva per ottenere un mandato di arresto nei suoi confronti.



Nihan si reca al cimitero per assistere all'apertura della tomba di Ozan, ma con grande sorpresa, la tomba è vuota.



Infine, Kemal è tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono giù mobilitati per trovarlo e portarlo in salvo. Kemal, nel frattempo, è già fuggito e Nihan riesce a intercettarlo.