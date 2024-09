"Endless Love", le trame della settimana dal 16 al 21 settembre

Nel frattempo, Asu apprende che il padre ha intenzione di togliere ogni bene ad Emir, perché ha paura che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare ogni suo desiderio. Intanto, Zeynep cade nella trappola tesa da Kemal per tenere Emir lontano da lei.



Emir e Asu, accanto al letto della loro madre, escogitano un piano per liberarsi di Galip e fargliela pagare per tutte le sue azioni. La madre di Emir viene riportata a casa e rivela a tutti che non era deceduta, ma è stata in stato vegetativo per 25 anni.



Infine, nell'azienda dei Kozcuoglu si attraversano giorni turbolenti a causa del crollo delle azioni, mentre Emir trova il medico che ha mantenuto in stato di sedazione sua madre per anni.