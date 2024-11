"Endless Love", le trame della settimana dall'11 al 16 novembre

Kemal ha contattato la polizia per far arrestare sua sorella, ma durante la conversazione si rende conto che potrebbe non essere stata lei a uccidere Ozan.



Nel frattempo, Vildan, leggendo una lettera di Zeynep, scopre le ragioni della fuga della ragazza, che include l'omicidio di Ozan.



Mentre Zeynep è in pericolo di vita, Nihan decide di presentarsi alla polizia e raccontare tutto: dall'analisi della pistola emerge che è stata Vildan a sparare.



Emir scopre che l'incidente di Nihan non è avvenuto per caso; qualcuno ha manomesso i freni della sua auto. Per questo motivo, decide di incaricare Tufan di indagare.



Hakan propone a Zeynep di sposarlo, promettendo di proteggerla da Emir, ma lei, pur accettando, mantiene un atteggiamento ambiguo.



Infine, Zeynep sospetta che Nihan abbia scoperto dove si nasconde, soprattutto dopo che Asu ha fatto recapitare una lettera.