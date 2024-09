"Endless Love", le trame della settimana dal 9 al 13 settembre

Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia e non ha alcuna intenzione di arrendersi fino a quando non scoprirà la verità. Per questo motivo, mantiene sotto costante sorveglianza la casa di Nihan, la quale non vuole che lo scopra.



Determinato nel suo obiettivo, Kemal si prepara a fare un test del DNA. Il dottore però gli mentirà, dicendo di non essere il padre della bambina.



Inoltre, Kemal, deciso a ricomporre la dinamica che ha portato Ozan alla morte, incarica l'ex guardia carceraria di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima di morire.