Emigratis, da Ronaldinho a Mahmood gli ospiti/"vittime" di Pio e Amedeo

Nella prima puntata di "

Emigratis – La resa dei conti

Pio e Amedeo

Dubai

Paola Catapano

ecologia

Mahmood

Roberto Gualtieri

Pio e Amedeo

", andata in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 28 settembre, "Bufalone" e "Messicano", i due nuovi personaggi interpretati dal duo comico, arrivano all'Expo dicon tanto di bollette alla mano alla ricerca della prima ospite (o vittima):. La divulgatrice scientifica del Cern di Ginevra accoglie calorosamente il duo e consiglia loro di "ascoltare di più la lungimirante Greta Thunberg" per non avere più bollette così alte. Dopo aver appreso qualcosa di più sull'dalla giornalista e conduttrice televisiva italiana, i due comici raggiungono l'anfiteatro dove c'è il concerto di uno dei vincitori di Sanremo:. Entrati nel backstage Pio e Amedeo mostrano subito le loro doti musicali intonando i brani "Soldi" e "Brividi". A fine concerto, i due incontrano prima il sindaco di Romae poi il cantautore italiano, al quale adattando le sue hit musicali chiedono: "Ci devi dare i soldi, soldi. E se tu ci dai soldi, ci fai venire i brividi". L'artista non ha altra scelta se non quella di cedere atutto ciò che ha in tasca. Non contenti, i due hanno voluto anche i suoi orecchini.

Nella lista degli ospiti della prima puntata c'è anche l'imprenditrice bolognese

Elisabetta Franchi

Alan Scarpellini

shopping sfrenato

Elisabetta Franchi

Ronaldinho

raggiunta da Pio e Amedeo in hotel. Insieme a lei, c'è il compagno, vittima ignara del duo comico. "Da quanto tempo lo mantieni? Da quanti anni lo hai adottato?" - chiedono Pio e Amedeo - "Alan ci ha visto lungo e ha fatto un investimento!" Finita la colazione e la tortura per Alan Scarpellini, i due si concedono uno, pagato ovviamente daper poi dirigersi al Sofitel Hotel di Dubai alla ricerca diche viene prontamente sfidato a una partita di calcio. L'amara sconfitta per Pio e Amedeo avviene in soli tre minuti, ma il duo non molla la presa e senza vergogna tenta un ultimo affondo per l'ex calciatore brasiliano: "Noi abbiamo un progetto, ci mandi dei soldi?".

Come nelle precedenti edizioni,

Pio e Amedeo

Roberto Bolle, Sebastien Frey, Fabio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera

Mike Tyson

non si sono risparmiati coinvolgendo personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Tra questi, nella prima puntata oltre a Paola Catapano, Mahmood, Roberto Gualtieri, Elisabetta Franchi e Ronaldinho, anchee la leggenda dello sport mondialeche sarà presente in tutte le quattro puntate.