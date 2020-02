Elodie e la polemica con Masini: “Bisognerebbe stare attenti a come si usano le parole”

Elodie ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" ha parlato anche della lite con Marco Masini a Sanremo. Il cantante l’aveva invitato più volte a mangiare perché troppo magra facendola infuriare. “Ci sono state battute sulla magrezza. Mi succede da 10 anni. Marco Masini è solo il pretesto per l’argomento”, ha spiegato l’artista. “Bisognerebbe stare più attenti a come si usano le parole. La mia poi è una magrezza sana e nel caso in cui ci fosse una preoccupazione sarebbe bello usare toni diversi - ha continuato - Mi disturba una battuta come: mangia di più”. Elodie poi ha detto di non avere chiarito con Masini. “Non ho nessun tipo di problema con lui, volevo solo prendere spunto per parlare di questa cosa”.