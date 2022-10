Elisabetta Gregoraci vittima di "Scherzi a parte"

Le riprese si trasformano ben presto in un incubo per la presenza sul set della "rivale" Fabrizia. All'inizio la riempie di complimenti, ma poi il comportamento della ragazza si fa sempre più strano.

Elisabetta Gregoraci arriva sulla piazzetta dove gireranno le scene. Lo slogan della spot è "La Puglia ti somiglia" e per questo sul set c'è anche Fabrizia, un'attrice vestita come lei. La ragazza però non ci sta e le fa infatti notare che hanno la stessa camicetta. "Cosa devo fare, la controfigura di Elisabetta?", chiede al regista. "Lei è una star internazionale, io sono emergente. Non vorrei screditarla".

La Gregoraci e la troupe cercano di tranquillizzarla e farle capire che è proprio così il copione. E' il momento del ciak ma la ragazza non riesce a capire le istruzioni del regista: entra quando non deve, recita battute fuori copione e non riesce a rimanere in silenzio. Una situazione surreale, che manda in confusione tutta la troupe.

In camerino per il cambio d'abito, Elisabetta si confida con il suo assistente: "Ma questa è una pazza. Pazza psicopatica.Mi è venuta un'ansia... Parlava, si girava. Era proprio strana". Nella seconda scena, per fortuna, Fabrizia non c'è: Elisabetta deve mangiare un'oliva al tavolino di un bar, vicino a una signora. A sorpresa, però, la ragazza entra in campo con un vassoio e grida: "Benevuta in Puglia, Elisabetta!".

"Mi sembrava un po' piatta, così sono entrata a portarle l'acqua", si giustifica lei. La Gregoraci, però, inizia a innervosirsi: "Io sono buona e cara, ma così non va bene. Devi rispettare noi che stiamo lavorando". A questo punto è Fabrizia che alza i toni: "Ragazzi io ho un contratto, devo essere presente in tutte le scene. Anzi, penso proprio che devo mettermi io al posto di questa vecchia".

Con fare materno Elisabetta la prende da parte: "Innanzitutto non si dice vecchia, poi chiediamo al regista se devi fare questa scena oppure no". La replica della ragazza la lascia senza parole: "Io lo faccio per loro e anche per te, che non sei nemmeno pugliese ma calabrese".

E' ora dell'assalto finale, Fabrizia entra in camerino e minaccia Elisabetta: "La Puglia è zona mia, tu da qua te ne devi andare. Fai le valigie". Poi la chiude dentro a chiave e se ne va via. Dopo un tentativo di fuga dalla finestra, la showgirl chiama la produzione per farsi liberare, ma ad attenderla c'è la banda di "Scherzi a Parte".