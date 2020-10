Elettra Lamborghini neo sposa: "Un figlio? Sarebbe fantastico, ma è presto"

Elettra Lamborghini, fresca sposa, non nasconde il suo desiderio di diventare mamma, ma non subito. "E' presto, tempo al tempo", afferma la cantante, ospite di "Verissimo", pochi giorni dopo il suo matrimonio con il dj Afrojack. "Sarebbe fantastico: io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura, il mondo mi fa paura e poi non è così facile", spiega Elettra, la quale non esclude la possibilità di adottare un bambino.

L'interprete del tormentone La Isla, che in trasmissione rivede le immagini delle sue nozze, rivela di aver comprato casa col marito in Lombardia, ma ipotizza anche un futuro in Belgio. Nel salotto di Silvia Toffanin Elettra racconta anche come è nata la relazione con Afrojack: "La mia carta vincente? Ho aspettato a dargliela", ha scherzato.