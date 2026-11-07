Femminicidio Eleonora Guidi, la sorella: "Morta nel peggiore dei modi possibili, davanti al figlio di 18 mesi"

Oggi la donna si occupa del figlio della sorella, che ha tre anni ed è con lei dal primo giorno. "Abbiamo fatto tutto per ricostruire laddove è stato devastato, per mettere insieme tutti i pezzettini per questo bimbo e per la mia famiglia", racconta. Il piccolo la considera la sua mamma: "Gli parliamo di mamma Eleonora, che è una stellina nel cielo. È molto attaccato a me, mi considera la sua mamma in questo momento e forse è giusto così. Poi avrò tutta una vita per potergli parlare di lei".