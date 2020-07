E' morta la ballerina Galyn Gorg, partner della Cuccarini a "Fantastico: "Avevi una grinta pazzesca"

Non ci posso ancora credere... Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra. Avevi una grinta pazzesca...". Con un lungo e commovente post Lorella Cuccarini ricorda l'ex collega Galyn Gorg, ballerina e attrice scomparsa a soli 56 anni, nel giorno del suo compleanno. A dare l’annuncio della sua morte è stato Steve LaChance, ballerino famoso per le sue numerose apparizioni in televisione, il quale su Instagram scrive: “Ti ricorderò così, Dancing with the angels”.