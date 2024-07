Dopo "Temptation Island" le strade di Alessia Pascarella e Lino Giuliano si sono divise. Lei ha infatti scelto di uscire da sola, ripartendo dagli amici e dalla sua famiglia, mentre Lino ha continuato a frequentare la single Maika. I due via social si erano mostrati sereni e affiatati tra serate con gli amici, finti giri in moto e romantici selfie abbracciati a letto. Alessia non aveva commentato direttamente la nuova vita del suo ex (come ha invece fatto Martina sulla coppia Raul-Nicole) ma, rispondendo alle domande dei follower, ha dichiarato: "Lei ha fatto solamente la tentatrice... Totò? (il soprannome che Alessia aveva dato a Maika) Cosa posso dire? Mi piacciono insieme, li vedo molto simili. Io sono serena e voglio continuare a esserlo".