Dopo "Amici" Martina e Raffaele escono alla scoperto

Dentro la casetta di "Amici" hanno vissuto fianco a fianco per mesi, ma hanno preferito concentrarsi sul lavoro. Ora che sono "liberi" Martina e Raffaele sono usciti allo scoperto, pubblicando su Instagram un video di loro due insieme. Nessun bacio o conferma ufficiale, ma è chiaro che ci sia una frequentazione in corso tra la ballerina e il cantautore. Intanto l'ex di Martina Aka7even, ha preso le distanze e tolto il follow a entrambi.

Raffaele è volato a Cagliari per godersi un weekend insieme a Martina. I due sono stati pizzicati mano nella mano per le vie della città e poi è stata la stessa ballerina a pubblicare una breve clip di loro due insieme in auto, mentre cantano e si divertono. Una storia nata in sordina ad "Amici", che i due hanno deciso di viversi appieno solo una volta spente le telecamere.

Dentro la scuola Martina aveva iniziato una relazione con un altro cantante, Aka7even, ma le cose non avevano funzionato. La sua amicizia con Raffaele, infatti, aveva suscitato la gelosia del 20enne napoletano e alla fine anche la ragazza aveva realizzato che il suo legame con Raffaele stava andando oltre l'amicizia. La ballerina aveva quindi preso coraggio e lasciato Aka7even, confessando a Raffaele il proprio interesse. Lui, vista la difficile situazione di convivenza, aveva preferito non esporsi e concentrarsi sulla musica. Dopo tanta attesa, però, anche per loro sembra finalmente arrivato il lieto fine.

