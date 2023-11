Don Marco Pozza, una docu-serie per cercare la luce nel buio delle vicende umane

Don Marco Pozza torna su Canale 5 per condurci negli angoli più oscuri della quotidianità per trovare uno spiraglio di luce.

"Mi piacciono le storie, quelle che mi raccontavano da bambino i nonni - dice Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova -. E mi sono sempre piaciute le storie che si raccontano nei Vangeli: “Saranno storie vere o saranno inventate di sana pianta?” mi chiedevo quando me le sentivo narrare a casa, in chiesa. L'unico modo che avevo per verificare era quello di metterle alla prova nella vita feriale, quotidiana. Andare a caccia di storie simili, usare le pagine del Vangelo come lampada per cercare l'uomo e la donna nascosti nelle pieghe della vita feriale. Quando le incontravo, mi sembrava di rivedere il fiume quando incontra il mare: si tuffa nel mare come un nuotatore, contamina le sue acque come fosse una trasfusione di sangue, diventano un tutt'uno. (Ri)nasce il mare".

"Quando il fiume incontra il mare è il racconto di sette storie raccolte sulle sponde del Fiume Piave, ch'è fiume sacro alla Patria e alla mia splendida terra veneta - prosegue -: “Cosa potrebbe accadere quando una di queste storie incontra la storia di Dio?” mi sono interrogato. Ho provato a rispondermi usando immagini, parole e confidenze. E ho scoperto che certe storie non sono affatto delle gocce in mare, ma c'è il mare intero racchiuso in quella goccia".

Protagonista del primo appuntamento è Giordano Vascotto, membro della compagnia teatrale “L’accademia della follia” formata dai pazienti dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Attraverso la storia di Giordano Don Marco racconta il disagio psichico dal punto di vista di chi ha “aspettato” il proprio momento per salire alla ribalta. Un esempio di vita che riprende la parabola dei lavoratori della vigna. “Quando il fiume incontra il mare. Parabole di vita” è prodotta da Officina della Comunicazione e diretta da Luca Salmaso.