"Domenica Live" ricorda Pietro Taricone con i concorrenti del "GF1"

Attimi di grande emozione nello studio di "Domenica Live", dove Barbara d'Urso e i concorrenti della primissima edizione del "Grande Fratello" ricordano Pietro Taricone nella settimana in cui avrebbe compiuto 46 anni.

L'attore, scomparso nel 2010 a causa di un incidente durante un lancio con il paracadute, aveva raggiunto la notorietà nel 2000, proprio grazie al reality di cui gli stessi protagonisti svelano aneddoti e curiosità.

"Era sempre lucido e non è facile vivere così il GF dall'interno" confessano gli ex inquilini, rivivendo alcune gag di Taricone passate alla storia e ricordando il coraggio che gli valse il nome di "O' guerriero". Ma non è tutto, perché a "Domenica Live" c'è spazio anche per ricordare i suoi amori.