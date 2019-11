"Domenica Live", proposta di matrimonio: Giucas Casella chiede alla compagna di sposarlo

Emozionato, in ginocchio e con la voce rotta dall’emozione, Giucas Casella ha chiesto alla sua compagna Valeria Perilli di sposarlo dopo 38 anni di amore. Una proposta di matrimonio fatta in diretta televisiva dallo studio di "Domenica Live", dove l’illusionista e personaggio tv, con l’ausilio di Barbara D’Urso e della sua redazione, ha fatto ricreare un’ambientazione parigina, in onore alla città che la coppia sogna di visitare insieme. "Il nostro è un amore che supera le barriere del tempo, per questo ho deciso di fare un passo importante, davanti a tutti, mi vuoi sposare?", ha chiesto Giucas alla compagna, talmente emozionata da essere incapace di parlare. Immediato l’intervento di Barbara D'Urso, desiderosa di conoscere la risposta. "Ovviamente è un sì ma voglio precisare che io non sapevo nulla. Il pubblico potrebbe pensare che fosse una cosa preparata, ma giuro che è stata una sorpresa", ha chiarito Perilli.