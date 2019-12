"Domenica Live", Lucas Petracchi a Mercedesz Henger: "Voglio costruire un futuro con te"

Dichiarazione d’amore in diretta durante l’ultima puntata dell’anno di "Domenica Live". Protagonisti del romantico siparietto sono Lucas Petrachi e Mercedesz Henger vittima, a sua insaputa, della sorpresa organizzatale dal compagno grazie alla complicità di Barbara D’Urso. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è entrata in studio convinta di dover replicare alla madre, Eva Henger, dopo le liti nelle scorse settimane e si è invece trovata davanti una dolce sorpresa. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha infatti scelto il talk domenicale di Canale Cinque per fare la sua dichiarazione d’amore decidendo di donare alla fidanzata un mattone invece del classico anello: "È il primo del nostro futuro insieme, spero sia il primo di tanti altri voglio costruire un futuro con te". "Gli avevo suggerito di portare un anello", ha commentato Barbara D’Urso. "Non sarebbe stato lui se lo avesse fatto, non ci avrei creduto in quel caso", ha replicato Mercedesz.