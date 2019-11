“Domenica Live”, Francesca Cipriani nei panni di Madonna in “Like a Virgin”: abito succinto e scollatura da brivido

Francesca Cipriani è la nuova concorrente di “Domenica Alive”, il concorso di “Domenica Live”, dove i vip sono chiamati a reinterpretare star della tv e dello spettacolo. Questa volta l'icona di riferimento è Madonna: la showgirl si lancia in un remake di “Like a Virgin” tra mosse provocanti e un abitino corto e particolarmente scollato. In conclusione, Cipriani finge di essere americana e parla in inglese al pubblico in studio e a casa, chiedendo il voto per se stessa. Ma in cima alla classifica, per il momento, ci sono Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che hanno interpretato la Bella e la Bestia.