Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
DOMANI alle 15.35

"Diario del Giorno - Addio Pippo": su Rete4 i funerali di Baudo in diretta

Alle 18.55 verrà ceduta la linea al Tg4

19 Ago 2025 - 20:02

Mercoledì 20 agosto, alle 15.35 su Rete4, "Diario del Giorno - Addio Pippo" seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo, allungandosi fino alle 18.55 per cedere poi la linea al Tg4.

Visualizza il post su Instagram
 
pippo baudo
pippo baudo morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri