Diandra e Valerio dopo "Temptation Island": "Ci siamo ritrovati, ora pronti per un figlio"

La lettera di Valerio - Valerio ricorda la lettera d'amore scritta in occasione del secondo falò e il dubbio che lei nonostante la chiamata di Filippo Bisciglia non si presentasse. "Sono contento di poter dire che oggi più che mai sono ancora follemente innamorato di Diandra", dice. "Siamo stati bravi perché in 7 anni è normale che ci siano delle problematiche ma siamo entrambi convinti che l'amore vada costruito giorno per giorno", aggiunge Diandra.