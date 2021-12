Denunciò l'ex della figlia, ora il comico Dado è accusato di diffamazione: "Mi picchiò, ora tutto è capovolto"

Aveva denunciato l'ex fidanzato della figlia per stalking e per aver subito un'aggressione, ora il comico Dado, nome d'arte di Gabriele Pellegrini, rischia il processo per diffamazione. La vicenda risale al 2019 quando il ragazzo era ancora minorenne: allora Dado accusò l'ex ragazzo della figlia, Federico Molteni, di averlo aggredito provocandogli la rottura del setto nasale. Oggi, però, le indagini nei confronti di Molteni, ora diventato maggiorenne, non hanno trovato alcun riscontro su quanto dichiarato dal comico. E a questo punto la situazione si è rovesciata: Molteni, infatti, ha denunciato l'ex volto di "Zelig" per averlo diffamato a mezzo stampa.

Ospite di "Pomeriggio Cinque", Dado ha voluto spiegare la sua versione dei fatti: "La vicenda fu presa in esame dal Tribunale dei minorenni - ha dichiarato il comico - in quella sede esiste il perdono giudiziale e in quella circostanza hanno ascoltato soltanto i suoi testimoni. I miei testimoni sono stati ascoltati soltanto nella seconda accusa, quando mi sono dovuto difendere: lì il giudice strappò il fascicolo perché capì che avevo ragione. Il Tribunale dei minorenni e quello ordinario non parlano, per questo c'è stato questo cortocircuito".