"Zelig", Marco Ranzani interrompe Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: "Sono diventato ancora più ricco"

"Sono passati gli anni e io sono sempre più ricco", Marco Ranzani ritorna a "Zelig" e interrompe, con una telefonata, la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il ricco brianzolo, personaggio interpretato da Dj Albertino, proprietario del mobilificio di famiglia a Cantù da anni prende in giro lo stereotipo dell'imprenditore del nord Italia.

Dal bonus facciate ai bitcoin, Ranzani è in formissima per il suo ritorno sul palco dello show andato in onda, dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 25 novembre su Canale 5. "Ma perché non vieni qui", gli chiede Vanessa Incontrada. "Non posso sono a casa, sto facendo una gara di bonifici insieme a Gianluca Vacchi e Jeff Bezos", risponde Ranzani.