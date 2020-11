"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima puntata

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5. Ecco, dunque, le anticipazioni della puntata domenica 15 novembre

"Daydreamer", le anticipazioni della puntata domenica 15 novembre

Sanem decide di riunire tutta la squadra creativa dell’agenzia a casa sua per una missione difficile: in 24 ore devono creare una nuova campagna.



L’aria è tesa e presto la concentrazione viene a mancare ma l’arrivo di Muzzafer porta un po’ di allegria e voglia di continuare il lavoro.



Il giorno seguente i ragazzi presentano la campagna a Can che era all’oscuro di tutto. Il ragazzo ne rimane piacevolmente sorpreso e coglie l’occasione per scusarsi con Derèn.

Infine, Can e Sanem si lasciano andare a un momento di relax e tenerezza ma poco dopo la madre di Can arriva a rovinare tutto.