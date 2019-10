Dario Argento annuncia la sua prima serie tv

Dario Argento approda nel mondo delle serie tv con "Longinus", un thriller sospeso tra il reale e il soprannaturale che si preannuncia uno dei titoli più attesi della prossima stagione. Con le Alpi francesi di Grenoble e la Siena del Palio a fare da sfondo, i personaggi, sempre in bilico fra il bene e il male, si troveranno alle prese con omicidi misteriosi, elementi esoterici e antichi enigmi.

Dopo un periodo di pausa iniziato nel 2012, il maestro del brivido torna ad accompagnare gli appassionati del genere horror nel suo mondo oscuro e terrificante. Si tratta di una serie d’autore destinata al mercato internazionale, di cui il cast e i dettagli della trama sono ancora top secret, co-prodotta da Publispei di Verdiana Bixio e della BIM Produzione, società del gruppo Wild Bunch in associazione con Riccardo Russo e presieduta da Antonio Medici. Il titolo dell'opera fa riferimento al nome del soldato romano che con una lancia trafisse il costato di Gesù in croce per verificarne la morte.