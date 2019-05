Daniela Del Secco d’Aragona: “Tra poco sarò nonna”

Sta per arrivare un "marchesino". Daniela Del Secco, marchesa d’Aragona, sta infatti per diventare nonna. Ad annunciare la notizia è lei stessa a “Pomeriggio Cinque”: “Sta per arrivare Gian Ludovico – racconta a Barbara d’Urso –. Il nome è stato scelto unendo i nomi di papà e mamma: Gian Alberto e Ludovica”.



Daniela è già in trepidazione per l’arrivo del suo primo nipote e così è partito lo shopping per il "Royal Baby di casa Del Secco" e “Pomeriggio Cinque” era lì per testimoniare: “Sono qui in via Condotti per ultimare le spese per lui. Da quando ho avuto la notizia, compro ogni giorno qualcosa”.