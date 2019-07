Dall'Isola all'altare? Soleil festeggia i suoi 25 anni al fianco di Jeremias: "Sei un uomo da sposare"

Dopo l' "Isola dei Famosi", Soleil e Jeremias non si sono lasciati un secondo. La coppia starebbe pensando alla convivenza e forse anche al matrimonio. La bella influencer ci scherza su e nelle storie di Instagram elogia il fidanzato, che sta piegando con cura i suoi vestiti: "Sei un ometto da sposare!". Nell'attesa di indossare l'abito bianco Soleil festeggia 25 anni, cenando con gli amici più cari in un lussuoso ristorante di pesce in riva al mare.

Dopo Ponza, Soleil e Jeremias hanno scelto Palermo per proseguire le loro lunghe vacanze d'amore. Mare, spiaggia, baci e tantissime foto per l'influencer, che via Instagram condivide i suoi scatti in bikini e le gite in barca. A dispetto delle malelingue, dopo l'Isola l'amore con Jeremias naviga ancora con il vento in poppa...