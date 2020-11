Dal dietro le quinte di Sanremo alla vittoria di "Ballando con le stelle", l'incredibile storia di Gilles Rocca

Sono bastati pochissimi secondi di inquadratura durante la celebre lite al Festival di Sanremo tra Morgan e Bugo per cambiare radicalmente la vita del fonico Gilles Rocca, fresco vincitore di "Ballando con le stelle".



Attore e fonico di professione, Gilles si è raccontato in esclusiva a "Domenica Live", ripercorrendo le tappe principali della sua vita. Dalla carriera calcistica interrotta per un brutto infortunio, fino all'attività familiare che l'ha portato per ben diciannove anni, come fonico, sul palco di Sanremo. Tanti gli aneddoti che ha rivelato a Barbara d'Urso, dall'incontro con il suo idolo Mike Tyson, all'episodio che gli ha cambiato la vita: "Non sapevamo bene cosa fare, stavamo riguardando il regolamento perché Morgan aveva cambiato il testo della canzone".



E infine la dichiarazione d'amore dedicata alla fidanzata Miriam Galanti, commentando in merito a un ipotetico matrimonio che "la loro scelta si rinnova ogni giorno nella quotidianità".