Alessia Merz torna in tv: "Ho lasciato lo spettacolo per amore dei miei figli"

"La scelta di allontanarmi dallo spettacolo è stata spontanea". Alessia Merz torna in televisione e spiega i motivi che l'hanno spinta a ridurre le sue presenze nel piccolo schermo. Lo storico volto di "Non è la Rai" ed ex velina di "Striscia la Notizia" racconta di aver preferito dedicarsi alla famiglia: "Ho sempre detto che avrei preferito occuparmi personalmente dei miei figli - ha spiegato - e così ho fatto, non ho avuto problemi a rinunciare allo spettacolo e ai social".

La showgirl, oggi 46enne, ha raccontato alcuni aneddoti sul matrimonio con l'ex calciatore Fabio Bazzani: "Dopo pochissimo tempo dal nostro primo incontro ci siamo sposati - ha rivelato - è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Una sera lui in macchina mi ha detto: 'Perché non ci sposiamo?', e io ho detto subito sì".

Nel corso dell'intervista, si parla anche della competizione che vivevano le protagoniste di "Non è la Rai": "Io la chiamo selezione naturale - dice Alessia Merz - Se non avevi una grande autostima non sopravvivevi. Il primo giorno mi stavo sedendo in prima fila, pensando che ogni posto fosse uguale, mi hanno tolto la sedia sotto al sedere. Sono quasi caduta. Poi quando ti facevano il contratto in esclusiva, ti davano tutto. Ci ho messo due mesi ad arrivarci. Più delle ragazze, a sgomitare erano i genitori che litigavano per le inquadrature delle figlie. Io pensavo: meno male che mia madre sta a Trento e io sto qui da sola".