Da Rio a "Tu si que vales", trionfa la ginnastica acrobatica senza età

Un insospettabile duo di amici brasiliani, di 55 e 85 anni, vestiti in giacca e cravatta. Ma nulla è come sembra: la loro esibizione a "Tu si que vales" è un inno alla giovinezza, con uno spettacolo di ginnastica acrobatica dove il più giovane e il più anziano creano evoluzioni pazzesche che impressionano giudici e pubblico.

"Un invito alla vita sana a invecchiare con dignità" hanno detto prima di esibirsi: ma il risultato è oltre le aspettative.

Giudici ultra convinti, platea quasi totalmente con il 98% dei consensi. Per loro, per poco non si apre direttamente la porta della finale. "Lei è un inno alla vita" dice Maria De Filippi al più anziano dei componenti del duo.