Covid, Gerry Scotti sta meglio e a breve sarà dimesso: mai stato in terapia intensiva

Gerry Scotti sta meglio e tra qualche giorno sarà dimesso. Il conduttore tv, che il 26 ottobre aveva annunciato con un post su Instagram di essere positivo al Covid , era stato ricoverato in ospedale qualche giorno più tardi a causa di un acutizzarsi dei sintomi. Decisamente smentita invece la voce circolata nelle ultime ore di un passaggio in terapia intensiva.a causa di condizioni serie.

Di fatto il decorso della malattia per Scotti è stato simile a quello vissuto da Carlo Conti nei giorni scorsi. Il ricovero è stato effettuato dopo che la febbre che era salita dopo i primi momenti non accennava a scendere. Meglio quindi essere sotto controllo per verificare l'evolvere dei sintomi. Che, a differenza di quanto era circolato, non hanno mai superato i livelli di guardia e tanto meno hanno richiesto un ricovero in terapia intensiva.

Adesso anche la febbre è scomparsa e nei prossimi giorni il conduttore sarà dimesso.

