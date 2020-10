Coronavirus, separata dal figlio appena nato per oltre 60 giorni 

È stata separata dal figlio per oltre sessanta giorni, subito dopo il parto. È la storia di una mamma che si è ammalata di coronavirus alla 27esima settimana di gestazione. "La paura più forte è stata quella di perderlo - racconta la donna ai microfoni di "Fuori dal Coro" - ero molto avanti e non stavo bene".

La mamma del piccolo Federico spiega come è andata dopo il parto. "Quando è nato pesava 1 chilo e 177 grammi - racconta la donna - non l'ho potuto neppure vedere, è stato due mesi in terapia intensiva. Solo dopo 68 giorni l'abbiamo potuto portare a casa. Per me è come se fosse nato in quel momento", conclude