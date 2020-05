Coronavirus, Puglisi: "Nel nuovo decreto aiuti a tutte le categorie rimaste scoperte"

Nel nuovo decreto del governo, atteso a breve in Consiglio dei ministri, ci saranno aiuti per tutte le categorie "rimaste scoperte" col primo provvedimento, il Cura Italia. Lo assicura, in collegamento con "Mattino Cinque" la sottosegretaria al ministero del Lavoro Francesca Puglisi.

L'esponente del governo precisa che: "Tra le misure in arrivo ci saranno contributi a fondo perduto per il pagamento di bollette e affitti per uffici e attività e saranno garantiti ammortizzatori sociali anche ai lavoratori intermittenti, che saranno inclusi nell'indennizzo che lo Stato sta dando o la cassa integrazione in deroga o il reddito di ultima istanza".

Non solo: verrà introdotto un reddito di emergenza per le famiglie con Isee sotto i 15mila euro, che varierà tra i 400 e gli 800 euro a seconda del numero di componenti del nucleo e sarà allargato inoltre il reddito di cittandinanza. "L'intento - precisa la sottosegretaria Puglisi - è quello di non lasciare indietro nessuno".