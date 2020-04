Coronavirus, la vincitrice del GF a "Verissimo": "Pensavo di vivere un'esperienza surreale, ma surreale è quello che ho trovato fuori"

Dalla gioia del trionfo alla sofferenza del mondo reale. Paola Di Benedetto, vincitrice del "Grande Fratello Vip", racconta a "Verissimo" come è stato per lei tornare alla vita di tutti giorni dopo tre mesi passati nella casa del reality di Canale 5. "Pensavo che al GF avrei vissuto un'esperienza surreale e anormale e invece a essere surreale è stato tutto quello che ho trovato al mio ritorno", afferma l'ex Madre Natura in un videomessaggio registrato a Vicenza. Paola spiega che la felicità della vittoria è stata inevitabilmente ridimensionata "davanti a una realtà così drammatica", in un mondo dove "è proibito anche darsi un abbraccio". La vincitrice del GF Vip chiude il filmato mandando un messaggio di speranza: "In queste settimane di grande paura - dice - con tutta la voce che ho grido anche io 'andrà tutto bene'".