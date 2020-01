Coronavirus, la testimonianza di Paolo bloccato a Wuhan: “Nessuna notizia dal Consolato”

"Da dieci lunghi giorni siamo qui senza notizie certe del Consolato". Sono le parole di Paolo, uno dei 70 italiani bloccati a Wuhan, la città in Cina dove il Coronavirus si è diffuso. In un video messaggio, Paolo racconta a "Le Iene" la situazione di incertezza che sta vivendo in questi giorni.

E sul volo per ritornare nel nostro Paese, spiega: "Noi italiani a Wuhan non abbiamo nessuna notizia certa di un aereo partito da Fiumicino per riportarci in patria - continua Paolo che conclude - parenti e amici mi chiedono conferma sull'esistenza di questo volo, ma dal Consolato nessuna notizia ufficiale":