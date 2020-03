Coronavirus, la quarantena dei Vip: "Situazione da medioevo"

Mentre l'emergenza coronavirus paralizza il Paese, con le nuove stringenti norme decise del governo che hanno colpito la vita quotidiana di tutti i cittadini, sono molti i vip che non hanno perso occasione per esprimere via social il loro pensiero sul Covid-19.

A raccogliere le testimonianze dei famosi ci ha pensato "Stasera Italia", in un servizio che mette insieme la visione di chi, in quanto over 65, è stato invitato dal governo a non uscire di casa.

"Faccio un po’ di cose, scrivo degli appunti, intono qualche accordo e preparo qualche canzone", spiega Gianni Morandi che di candeline ne ha spente 75.

"È strano che nel 2020 ci troviamo davanti a una situazione quasi da medioevo, manzoniana", replica invece Carlo Verdone che va verso i 70 anni.

Antonello Venditti, anche lui over 70, lancia invece l’appello a guardare avanti: "Anche in tempi di guerra e coprifuoco c’è divertimento, questa è la lezione della vita", dichiara il cantautore romano.