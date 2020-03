Coronavirus, italiana bloccata a Tenerife: "Segregata in hotel con due bimbe"

Mentre in Italia non si placa l’emergenza coronavirus continuano i problemi per i nostri concittadini bloccati in quarantena a Tenerife. Tra loro anche una donna insieme al marito e alle due figlie di 21 mesi e 5 anni. "Molti di voi pensano che stiamo in vacanza, che una quarantena in un 4 stelle in Spagna sia una cosa carina, non è così: stiamo malissimo", dichiara l'italiana in una video denuncia inviata a "Pomeriggio Cinque".

"Siamo gli unici con dei bambini, se rimarremo qui finiremo per ammalarci", spiega la donna che parla di "un’ambiente non salubre" in cui ha paura per le sue figlie. "Vogliamo tornare a casa, chiedo di fare la quarantena in un posto in cui qualsiasi cosa mi succeda qualcuno possa prendersi cura delle mie figlie", conclude la donna.