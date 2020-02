Coronavirus, altri due italiani positivi a Tenerife

Altri due turisti italiani tenuti in isolamento nell'hotel di Adeje, a Tenerife, sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute regionale delle Canarie. I due nuovi casi fanno parte del gruppo in viaggio con il medico piacentino e la moglie a cui era stato diagnosticato il Covid-2019. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui