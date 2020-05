Coronavirus, il lockdown di Elisabetta Canalis: "Mi manca la mia famiglia ma intravedo la fine"

Elisabetta Canalis si è aggiunta alla lunga lista di personaggi famosi che hanno inviato un messaggio a Verissimo per raccontare come stanno trascorrendo le loro quarantena. In questi mesi l'ex velina è rimasta a Los Angeles dove ormai vive da anni assieme al marito, il chirurgo italo-americano Bryan Perri, e alla figlia Skyler Eva. "Sento che le cose stanno andando meglio, che la gente è più serena perché si inizia a intravedere la fine di questo periodo", ha dichiarato la soubrette secondo cui "siamo tutti più consci di quello che è successo, sappiamo come proteggerci e cosa fare per non metterci a rischio". Un isolamento come quello di tante altre mamme famose, quello trascorso dalla Canalis tra allenamenti, cucina e la cura della famiglia. "Appena potrò tornerò in Italia dalla mia famiglia e dai miei amici che mi mancano tanto", ha dichiarato la soubrette che ha poi voluto mandare un messaggio particolare a tutti coloro che hanno perso i propri cari.