Coronavirus, i video dei volti Mediaset: #iorestoacasa

Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Barbara d’Urso, Ezio Greggio, Nicola Savino: sono solo alcuni dei nomi che hanno deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa. Mentre il governo si adopera per porre fine all’emergenza sanitaria dovuta dal diffondersi del coronavirus, molti vip sono scesi in campo per fare la loro parte. Così anche Mediaset ha deciso di promuovere una serie di video in cui si esortano gli italiani a non uscire.

In questa sezione di Mediaset Play è possibile vedere tutti i video della campagna #iorestoacasa