Coronavirus, Andrea Pennacchi in ospedale: "Sono attaccato a una macchina ma respiro"

Con un tweet ironico in dialetto veneto, l'attore Andrea Pennacchi annuncia di trovarsi, implicitamente, in ospedale: "So taca na machina, ma respiro". Il Pojana di "Propaganda Live" non ha aggiunto ulteriori dettagli, anche se le sue condizioni sono legate a un problema respiratorio legato al Covid. Ultimamente è apparso nella serie "Petra", a fianco a Paola Cortellesi, e con Elio Germano in "L’isola delle rose".

"Next tattoo, grazie @giodiamanti" conclude Pennacchi nel post, ringraziando il politologo vicentino Giovanni Diamanti. Con queste poche parole l’attore padovano si è palesato sui social dopo moltissimi giorni di silenzio, rincuorando le tante persone in pensiero per lui.

Come riporta Corriere, era stato infatti ricoverato per Covid tre settimane fa in ospedale a Padova, le sue condizioni erano apparse inizialmente molto gravi. Ma successivamente la situazione è andata lentamente migliorando. "Sono in buonissime mani, abbiamo davvero medici e infermieri di eccellenza e ci tengo a ringraziarli", ha fatto poi sapere dall’ospedale, dopo che la famiglia ha preferito tenere riservata la notizia del ricovero finora.

Tantissimi i messaggi di auguri per l'attore 51enne diventato molto popolare grazie al programma tv di Diego Bianchi. Tra i primi a incoraggiarlo anche il direttore de La7, Andrea Salerno che ha twittato: "Forza Andrea! Ti si aspetta".