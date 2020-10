Coronavirus, Ornella Vanoni positiva: "Mi ha presa! Sto bene"

LEGGI ANCHE > Coronavirus, l'appello disperato di Ornella Vanoni: "Siamo in guerra, vi scongiuro state a casa"

"Mi viene da piangere", aveva detto qualche giorno fa Ornella Vanoni, commentando la situazione contagi che ha travolto la sua Milano e la Lombardia. In seguito la cantante aveva lanciato un appello dai suoi account ufficiali, corredato da una foto che ritrae le finestre del Pirellone di Milano con le luci accese a comporre la scritta "State a casa": "Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi 'coprifuoco'". E ha ricordato: "Durante la guerra, e io l'ho vissuta, c'era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra".