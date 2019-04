Corinne Clery: “Ho chiuso la mia carriera da femmina. Ho amato tantissimo Giuseppe Ercole, con mio figlio Alexandre parlo poco”

Simbolo della sensualità negli anni Settanta, in particolare con il suo ruolo in “Histoire d’O”, e icona di un certo tipo di cinema, fatto di erotismo, ma anche leggerezza, Corinne Clery a Verissimo ripercorre la sua carriera, lunga oltre 45 anni. “Ho esordito giovanissima nel film Les Poneyttes, non ero neanche maggiorenne. Il successo arrivò con Historie d’O, ma avevo già 25 anni e un figlio”. Un figlio, Alexandre, nato dall’unione con il musicista francese Hubert Wayhaffe, che oggi ha 50 anni e con cui Corinne non ha un rapporto facile: “Ci sono stati dei momenti della nostra vita in cui non ci siamo rivolti la parola, e anche adesso non parliamo tanto. Sono cose che nella vita succedono”. Poi Corinne affronta anche il capitolo ‘amore’: “Ho amato tantissimo i miei compagni e i miei mariti anche perché quando vivi una storia d’amore pensi che sia l’unica”. Adesso però per Corinne quello è un capitolo chiuso: “Ho chiuso la mia carriera da femmina. Non voglio rendermi ridicola, non ho mai rinunciato alla mia dignità e non lo farò ora”.