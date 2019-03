Copyright, accolto il ricorso di Mediaset contro Yahoo!

È stato in buona parte accolto dalla Cassazione il ricorso di Mediaset (Reti televisive italiane) contro Yahoo! Italia "colpevole" di aver diffuso spezzoni delle trasmissioni "Amici" e "Striscia la notizia" in violazione del diritto d'autore. Con questo verdetto, la Suprema Corte - sentenza 7708 - ha ribaltato la decisione della Corte di Appello di Milano che nel 2015 aveva stabilito che l'hosting provider non era tenuto a rimuovere i video né a pagare penali.