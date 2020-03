Colpo di scena dopo "C'è posta per te" per Lucia e Orlando

Lucia ha contattato la redazione di "C'è Posta per te" per riappacificarsi con il compagno Orlando, papà del suo bambino di due anni. In studio l'uomo aveva chiuso la busta, dicendo di non essere pronto a perdonarle il presunto tradimento. La storia ha lasciato con l'amaro in bocca i telespettatori, ma sui social le foto dei due insieme confermano che dopo la trasmissione per la coppia è arrivato il lieto fine.