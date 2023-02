Morto Cody Longo, aveva 34 anni ed era noto per la serie "Hollywood Heights - Vita da popstar"

Secondo membri della famiglia, l'attore combatteva da anni problemi legati all'alcol e alla droga. La scorsa estate aveva volontariamente scelto di andare in un rehab per tentare di disintossicarsi.

La carriera come attore

Attore e cantante Longo ha recitato nei film "Fame", "Ragazze nel pallone - Lotta finale", "Ball Don't Lie" e nella serie televisiva "Medium". Nel 2009 è apparso in un episodio di "Three Rivers". È anche apparso sulla ABC nel telefilm "Brothers & Sisters". È apparso su NBC nella soap opera "Il tempo della nostra vita" nel ruolo di Nicholas Alamain dal 23 agosto 2011 al 22 settembre 2011. Nel 2012, Longo è apparso in "For the Love of Money", con James Caan. Ha partecipato come guest star nella seconda stagione del telefilm "Make It or Break It - Giovani campionesse" nel ruolo di Nicky Russo dal 2010 al 2011 e ha recitato anche nel film "Piranha 3D" nel 2011. Ha interpretato Eddie Duran, che si innamora di Loren Tate, l'attrice Brittany Underwood. nel telefilm "Hollywood Heights - Vita da popstar", trasmessa in Italia da Mtv.