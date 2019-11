Clive Owen sarà Bill Clinton nella terza stagione di "American Crime Story"

La terza stagione di "American Crime Story", intitolata "Impeachment", vedrà Clive Owen nei panni dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Basato sul bestseller di Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Downed a President", la serie antologica di FX svelerà il sexgate che ha travolto Clinton e ha visto convolte la stagista Monica Lewinsky, la giornalista Paula Jones e Linda Tripp tra il 1995 e il 1998.