Cine34 ricorda Ugo Tognazzi a 30 anni dalla scomparsa

Pluripremiato, nella lunga carriera Tognazzi ha vinto il David di Donatello per "L'immorale", "La Califfa" e "Amici miei". Per "La tragedia di un uomo ridicolo" vince a Cannes come miglior interprete maschile. Per "I mostri e Il fischio al naso" conquista la Grolla d'oro. Per "Una storia moderna - L'ape regina", "Io la conoscevo bene" e "La bambolona", tre Nastro d'argento.

L’omaggio a uno dei mattatori della commedia all'italiana prevede la messa in onda di: "Arrivederci e grazie", "I giorni del Commissario Ambrosio", "La grande abbuffata", "I viaggiatori della sera", "La mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone", "Sissignore! In nome del Popolo Italiano", "L'anatra all'arancia", "Romanzo popolare", "I mostri", "Cattivi pensieri". Una sintesi dello Speciale TG5 "Ugo Tognazzi: che fenomeno!" è in onda dopo I mostri.

