Ciccio Graziani racconta il suo incidente domestico: "Volo di 7 metri da una scala, due giorni in terapia intensiva"

"Nei miei due giorni in terapia intensiva ho avuto tutte le paure del mondo". Così Ciccio Graziani, a "Domenica Live" parla dell'incidente domestico in cui si è rotto undici costole e fratturato sei vertebre. "Ero in casa per aggiustare una rete - ha spiegato in collegamento con Barbara d'Urso - ma la vita è imprevedibile, la scala si è rotta e ho fatto un volo di sette metri".



Per l'ex calciatore del Torino tanta paura: "Sono stato operato per un problema ai polmoni causato dalla rottura delle costole, ho avuto un'emorragia interna - spiega - credo di essere stato aiutato da un angelo perché sono caduto su una parte di terreno con erba sintetica e questo ha attutito la caduta del 10-15 per cento".