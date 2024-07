Cicalone, il "giustiziere" dei borseggiatori di Roma: "Guadagnano da 400 euro al giorno, intervengo per fermarli"

Cicalone spiega che, dalla sua attività, ha scoperto molte cose sul mondo dei borseggi: "Sono circa 150 quelli attivi a Roma - ha aggiunto -. Guadagnano circa 400 euro al giorno. Da lì si può arrivare anche a 2-3000. Criminali non hanno nazionalità, sono solo criminali. Sono organizzazioni orizzontali, con un capogruppo che parla con qualcuno più in alto. Ci sono anche delle nuove leve, ma restano impuniti. Fanno sempre gli stessi percorsi, fin quando arriviamo noi poi decidono di cambiare percorso. Non esiste una preda debole". Poi entra nel dettaglio della sua attività: "I ragazzi che mi accompagnano non lo fanno per lucro - dice -. Non filmiamo soltanto, facciamo le nostre esternazioni". E respinge le accuse di violenza: "Sono pugili, è vero, se menassero davvero creerebbero molti problemi". E sul video in cui blocca un uomo per il collo dice: "Non avevamo iniziato a filmare, c'è stato un parapiglia e lui ha colpito la mia socia - ha aggiunto -. Allora ho deciso di bloccarlo per il collo per non farlo scappare. La presa che ho fatto io non fa male, serve solo per bloccare. Ho visto una ragazza che continuava a colpire Evelina, io sono andato a difenderla".