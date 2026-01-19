"Chi vuol essere milionario - Il torneo", Luigi è il vincitore della settima puntata

Quindi, tocca a Luigi tentare di raggiungere l'ambito traguardo del milione. L'ingegnere sfrutta le sue capacità e i tre aiuti a disposizione per superare le prime sei domande, decidendo poi di fermarsi a quota 70mila euro davanti a un quesito che richiedeva quale parola fosse stata coniata dallo scrittore John Milton nel poema "Paradiso Perduto" per indicare la capitale dell'Inferno (Pandemonio).



L'ultima concorrente della serata è Anna, che tenta il tutto per tutto ma non riesce a eguagliare il risultato raggiunto in precedenza. Luigi si conferma, dunque, campione e conquista un montepremi pari a 70mila euro.