"Chi vuol essere milionario - Il torneo", Luigi è il vincitore della settima puntata

L'ingegnere romagnolo ha avuto la meglio sugli altri concorrenti e ha conquistato un montepremi pari a 70.000 euro
© Da video
La settima puntata di Chi vuol essere milionario - Il torneo ha visto il trionfo di Luigi, protagonista di una brillante scalata che l'ha visto conquistare un montepremi pari a 70mila euro.
Durante l'appuntamento in onda domenica 18 gennaio su Canale 5, l'ingegnere di Bagnara di Romagna (Ravenna) ha chiuso la fase iniziale al secondo posto, alle spalle di Anna e precedendo Corinne. Quest'ultima è dunque la prima a sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la celebre scalata. La sua esperienza, però, si interrompe alla quinta domanda, di fronte a una domanda legata all'aspettativa di vita media di un essere umano a inizio Novecento secondo una recente ricerca pubblicata su Nature Aging (39 anni).
Quindi, tocca a Luigi tentare di raggiungere l'ambito traguardo del milione. L'ingegnere sfrutta le sue capacità e i tre aiuti a disposizione per superare le prime sei domande, decidendo poi di fermarsi a quota 70mila euro davanti a un quesito che richiedeva quale parola fosse stata coniata dallo scrittore John Milton nel poema "Paradiso Perduto" per indicare la capitale dell'Inferno (Pandemonio).
L'ultima concorrente della serata è Anna, che tenta il tutto per tutto ma non riesce a eguagliare il risultato raggiunto in precedenza. Luigi si conferma, dunque, campione e conquista un montepremi pari a 70mila euro.