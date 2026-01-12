Logo Tgcom24
"Chi vuol essere milionario - Il torneo", Andrea è il vincitore della sesta puntata

Il concorrente di Reggio Emilia si ferma a tre domande dal milione e porta a casa un montepremi di 150 mila euro

12 Gen 2026 - 13:10

Andrea, proveniente da Reggio Emilia e tutor delle giovanili di calcio del Parma, è il vincitore della sesta puntata di "Chi vuol essere milionario? Il torneo". Nella puntata in onda domenica 11 gennaio su Canale 5, il concorrente ha portato a casa un montepremi di 150mila euro.

Andrea ha deciso di interrompere la scalata fermandosi a tre domande dal milione di fronte aI quesito "In quale particolare luogo del Vaticano nel 1845 Papa Gregorio XVI diede un rinfresco in onore dello Zar di Russia Nicola I?". Dopo aver ragionato a lungo, Andrea ha deciso che era meglio non rischiare.

"La gara è stata bella, avvincente - ha detto Gerry Scotti, lodando il percorso del concorrente - e ai tuoi ragazzi della scuola calcio Parma puoi dare un esempio come dire di vita, in certi momenti bisogna, prima osare e poi sapersi fermare". "Ho troppi dubbi, mi fermo", ha aggiunto il concorrente. La risposta corretta era "La palla dorata sopra il cupolone".

